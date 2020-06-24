Son Dakika | Trabzonspor'un sol beki Filip Novak Fenerbahçe ile mi anlaştı?

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturma adına çalışmalar erkenden başlarken Mert Hakan Yandaş, anlaşma sağlanan ilk isim olmuştu.

Galatasaray'ın gündemindeki orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nun girişimleri sonucu sarı lacivertlilerin 4 yıllık teklifini kabul etti.



Novak mutfakta!



Sarı lacivertli ekipte sözleşmesi biten isimlerden Hasan Ali Kaldırım'a yeni kontrat teklifinin yapılmaması sol bek transferini kesin hale getirirken Caner Erkin ve Filip Novak Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen isimler oldu.

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Caner Erkin'in Fenerbahçe veya Galatasaray'a gideceği konuşuluyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin hücum performansıyla da dikkat çeken Filip Novak ile anlaşma sağladığı da iddia edildi.

Novak'ın takımda kalmasını isteyen Trabzonspor'un yaklaşımı da bu konuda belirleyici olacak. Yıldız futbolcunun kararı şimdiden merak konusu.

Geçtiğimiz gün Alanyaspor maçı sonrası "Novak, Fenerbahçe'ye gidecek diyorlar, bu konuya bir nokta koyabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Novak her hafta noktaları kendisi koyuyor zaten, Novak noktaları koya koya gidiyor" demişti.

Çek futbolcu Filip Novak kupada Fenerbahçe maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ayrıca Visca ve İrfan Can için de girişimlerini sürdürüyor.

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