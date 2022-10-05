Son Dakika: Trabzonspor'un Monaco maçı kadrosu belli oldu!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda deplasmanda oynayacağı Monaco maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo mavili temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile karşı karşıya gelecek. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 19.45'de başlayacak.
Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yöneteceği maçın yardımcılıklarını Levan Varamishvili ve Zaza Pipia üstlenecek.
İŞTE TRABZONSPOR'UN MONACO KADROSU
Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut ve Gomez.