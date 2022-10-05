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Son Dakika: Trabzonspor'un Monaco maçı kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Monaco#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Trabzonsporun Monaco maçı kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 11:26

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Monaco ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda deplasmanda oynayacağı Monaco maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo mavili temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile karşı karşıya gelecek. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 19.45'de başlayacak.

Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yöneteceği maçın yardımcılıklarını Levan Varamishvili ve Zaza Pipia üstlenecek.

İŞTE TRABZONSPOR'UN MONACO KADROSU

Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut ve Gomez.

Son Dakika: Trabzonsporun Monaco maçı kadrosu belli oldu

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#Trabzonspor#Monaco#UEFA Avrupa Ligi

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