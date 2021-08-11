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Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'un Molde FK kadrosu açıklandı!

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Son Dakika: Trabzonspor'un Molde FK kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde FK maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Trabzonspor'un Molde FK kadrosu:

ABDULKADİR PARMAK
ANASTASIOS BAKASETAS
ANDERS TRONDSEN
ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
ARDA AKBULUT
ATAKAN GÜNDÜZ
BERAT AYBERK ÖZDEMİR
BRUNO DA SILVA PERES
EDGAR MIGUEL IE
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
HÜSEYİN TÜRKMEN
İSMAİL KÖYBAŞI
JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
KOUASSI GERVAIS YAO
MAREK HAMSIK
MURAT CEM AKPINAR
SERKAN ASAN
UĞURCAN ÇAKIR
VITOR HUGO FRANCHESCOLİ DE SOUZA
YUNUS MALLI
YUSUF SARI

Son Dakika: Trabzonsporun Molde FK kadrosu açıklandı

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