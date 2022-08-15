Son Dakika: Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavili takımda yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi listede yer aldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağımız FC Kopenhag maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
MUHAMMET TAHA TEPE
KAAN MORADAOĞLU
TAHA ALTIKARDEŞ
AHMETCAN KAPLAN
VITOR HUGO
MARC BARTRA
STEFANO DENSWIL
JENS STRYGER LARSEN
EVREN EREN ELMALI
EMMANOUIL SIOPIS
DOĞUCAN HASPOLAT
KEREM ŞEN
DORUKHAN TOKÖZ
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ENIS BARDHI
ANASTASIOS BAKASETAS
YUSUF ERDOĞAN
TRÉZÉGUET
JEAN EVRARD KOUASSI
DJANINY TAVARES SEMEDO
EMREHAN GEDİKLİ
ANDREAS CORNELIU