Son Dakika: Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavili takımda yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi listede yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağımız FC Kopenhag maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

MUHAMMET TAHA TEPE

KAAN MORADAOĞLU

TAHA ALTIKARDEŞ

AHMETCAN KAPLAN

VITOR HUGO

MARC BARTRA

STEFANO DENSWIL

JENS STRYGER LARSEN

EVREN EREN ELMALI

EMMANOUIL SIOPIS

DOĞUCAN HASPOLAT

KEREM ŞEN

DORUKHAN TOKÖZ

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ENIS BARDHI

ANASTASIOS BAKASETAS

YUSUF ERDOĞAN

TRÉZÉGUET

JEAN EVRARD KOUASSI

DJANINY TAVARES SEMEDO

EMREHAN GEDİKLİ

ANDREAS CORNELIU