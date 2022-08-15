Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Kadro#Kopenhag
Son Dakika: Trabzonsporun Kopenhag kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 11:40

Trabzonspor'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Kopenhag maçının kadrosu açıklandı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Kopenhag maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavili takımda yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi listede yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağımız FC Kopenhag maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR
MUHAMMET TAHA TEPE
KAAN MORADAOĞLU
TAHA ALTIKARDEŞ
AHMETCAN KAPLAN
VITOR HUGO
MARC BARTRA
STEFANO DENSWIL
JENS STRYGER LARSEN
EVREN EREN ELMALI
EMMANOUIL SIOPIS
DOĞUCAN HASPOLAT
KEREM ŞEN
DORUKHAN TOKÖZ
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ENIS BARDHI
ANASTASIOS BAKASETAS
YUSUF ERDOĞAN
TRÉZÉGUET
JEAN EVRARD KOUASSI
DJANINY TAVARES SEMEDO
EMREHAN GEDİKLİ
ANDREAS CORNELIU

Son Dakika: Trabzonsporun Kopenhag kadrosu belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Kadro#Kopenhag

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi