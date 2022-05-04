Son Dakika: Trabzonspor'un gözü UEFA'da! Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılma ihtimali...

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Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ’a önceki gün UEFA’dan müjdeli haber gelmişti. Avrupa futbolunun patronu, Rusya’yı milli takımlar ve 2022-23 sezonu için de kulüplerini turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı. Böylece 2022-23 sezonunda kupalara katılım için UEFA Ülke Sıralaması’nda 13. sırada yer alan Türkiye, 8. Rusya’nın listeden çıkışı sonrası 12.’liğe çıktı. Bu sayede Bordo-Mavililer, normalde 3. ön eleme turundan başlayacağı Kupa 1’de açılışı an itibarıyla Play-Off’tan yapacak ve iki yerine tek ön elemeye çıkacak.

UEFA duygusal davranıyor

Ayrıca Türkiye Kupası şampiyonumuz gelecek sezon Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme yerine Play-Off’tan, lig üçüncümüz de Konferans Ligi’ne 2. yerine 3. ön elemeden start verecek. Ancak Rusya’nın işgal ettiği ve 11.’liğe yükselen Ukrayna’nın da içinde bulunduğu zor durum sebebiyle kupalara takım gönderip göndermeyeceği belirsizliğini koruyor. Ülkede futbolda ligler, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı. UEFA, Ukrayna konusunda doğal olarak son derece duygusal davranarak, bir şekilde onları kupaların içinde tutmak istiyor.

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Görüşmeler devam ediyor...

Fanatik'in haberine göre; normalde Ukrayna Futbol Federasyonu’nun herkes gibi Haziran ayı başına kadar Avrupa’ya göndereceği takımları UEFA’ya bildirmesi gerek. Burada büyük bir belirsizlik söz konusu... UEFA, Ukrayna ile bu konuda görüşmelerini sürdürüp, kısa sürede onlar için sağlıklı bir çözüm bulmayı hedefliyor. Barışın ne zaman sağlanacağı da soru işareti olduğundan dolayı eğer Ukrayna takımları Avrupa’da yer alamazsa, Türkiye bu kez UEFA’da 11. sıraya çıkacak. Böylece Trabzonspor’un, Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplara gitme ihtimali doğacak.

Gruplara katılmak 25 milyon Euro

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak, her açıdan çok önemli. Bu büyük turnuvada yer almak, aynı zamanda maddi anlamda kulüplere büyük kazanç anlamı taşıyor. Eğer Trabzonspor, gruplara direkt gitmeyi başarırsa, reklam ve TV gelirlerini de işin içine kattığımızda yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir paranın da sahibi olacak.

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Trabzonspor’un Devler Ligi takvimi

Play-Off Turu

16-17 Ağustos-23-24 Ağustos

Grup aşaması (6 maçlık periyot)

6-7 Eylül’de başlıyor.

1-2 Kasım’da bitiyor.

Final maçı 10 Haziran 2023

(Atatürk Olimpiyat Stadı)