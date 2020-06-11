Son Dakika | Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı olduğu yönünde haberler çıkan Sosa da kadroya dahil edildi.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.
Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İzmir'e hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı.
Sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, tedavisine Trabzon'da devam edildiği belirtildi.
Takım kaptanı Jose Sosa ise kadroda yer alırken, forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Bordo-mavili takımın gidişi sırasında hava alanından emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu, İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı kısa değerlendirmede 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.
İşte Trabzonspor'un Göztepe kafilesi;
UĞURCAN ÇAKIRERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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