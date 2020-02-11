Son Dakika | Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth kaç maç ceza alacak? Beşiktaş maçında oynayacak mı?

TFF, Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth'u tedbirli olarak Disiplin Talimatı'nın 43. maddesine göre PFDK'ya sevk etti.

43. MADDE NE DİYOR?

Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde ''Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.'' sözleri yer alıyor.

Sörloth'a 2 maç ceza verilmesi halinde Norveçli golcü, sadece kupadaki Erzurumspor ve ligdeki Sivasspor maçlarını kaçıracak. Ancak 3. maç ceza alması halinde Sörloth, 22 Şubat tarihinde deplasmandaki Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek.