MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan, Avrupa kulüplerinin radarında!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan, Avrupa kulüplerinin radarında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan, Avrupa kulüplerinin radarında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor altyapısının yeni armağanı olan Serkan Asan’ın, Ümit Milli Takımımız’ın İngiltere ile oynadığı maçta Alman, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin scoutları tarafından takip edildiği öğrenildi.

Joao Pereira’nın sakatlığı sürecinde ligin ilk 3 maçında 11’de olan, son Gaziantep FK mücadelesinde de kulübeden oyuna giren Serkan Asan, Avrupa’nın da dikkatini çekmeye başladı. Bordo-Mavili kulübün altyapısının yeni armağanı olan ve geçen sezondan beri üstüne koyarak giden 21 yaşındaki sağ bek, Ümit Milli Takım’ın oynadığı İngiltere maçında radardaydı. Ay- Yıldızlı gençlerimizin 2-1 kaybettiği karşılaşmada 90 dakika görev yapan Serkan, özellikle ilk yarıda çok etkiliydi.

Getafe, Freiburg ve bazı İngiliz kulüplerinin takip ettiği Serkan’ın Milli maçta da mercek altına alındığı öğrenildi. Karşılaşmayı izleyen Alman, İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının, her iki ekipten pek çok futbolcunun performansını gözlemlediği belirtildi. (Fanatik)

Son Dakika | Trabzonsporun genç yıldızı Serkan Asan, Avrupa kulüplerinin radarında

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle