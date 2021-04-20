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Son dakika: Trabzonspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı! Ekuban ve Hugo...
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Vitor Hugo kadroya dahil edildi.
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Vitor Hugo kadroya dahil edildi.
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