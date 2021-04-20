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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı! Ekuban ve Hugo...

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Son dakika: Trabzonspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı! Ekuban ve Hugo...

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Vitor Hugo kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Vitor Hugo kadroya dahil edildi.

 

Son dakika: Trabzonsporun Galatasaray kadrosu açıklandı Ekuban ve Hugo...

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