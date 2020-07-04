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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 19:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı!

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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç kafilesinde yer alan oyuncular açıklandı.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesinde Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak yer aldı.

Trabzonspor'un Galatasaray maç kafilesi şu şekilde:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANOEL MESSIAS

MANUEL DA COSTA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

HAKAN YEŞİL

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

Son Dakika | Trabzonsporun Galatasaray kadrosu açıklandı

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