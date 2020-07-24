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Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un Filip Novak teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Filip Novak ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Karadeniz ekibi, 860 bin Euro kazanan yıldız oyuncuya 1.3 milyon Euro önerecek.

Trabzonspor'da son dakika Filip Novak gelişmesi. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iç transfere de hız verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Kadro iskeletini korumak istiyoruz' demesinin ardından Fırtına'nın, Filip Novak ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı bilgisine ulaşıldı.

Buna göre, 860 bin Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli sol beke, 1.3 milyon Euro önerilecek. Çek futbolcu, bu sezon 40 maçta 9 gol ve 1 asist ile oynadı.

Filip Novak, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonsporun Filip Novak teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe...

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