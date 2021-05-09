Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba, kanseri yenip ilk maçına çıktı!

Sol Bamba'nın takımı Cardiff City, 2016'dan bu yana forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında kansere yakalandığını ve tedavisi sebebiyle takımdan ayrı kalacağını açıklamıştı.

Kanser tedavisi sona eren ve savaşı kazanan Sol Bamba, Cardiff City'nin Rotherham United ile oynadığı ve 1-1 sonuçlanan mücadelede formasına kavuştu.

"HER KÜÇÜK ZAFER DEĞERLİ"

Kanseri yendikten sonra ilk maçına çıkan Sol Bamba, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İleri bir adım daha! Savaşımda her küçük zafer önemli. Bugün sahada olmayı başardığım için mutluyum. Keşke taraftarlar da bizimle olabilseydi ama sorun yok, gelecek sezon arayı kapatırız. Sonsuz sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim."

2012-2014 ARASI TRABZONSPOR'DA OYNADI

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

TRABZONSPOR GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Sol Bamba'nın eski kulübü Trabzonspor, 35 yaşındaki futbolcu için geçmiş olsun paylaşımı yapmıştı.

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