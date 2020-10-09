Son Dakika | Trabzonspor'un BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.

10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Bordo mavili ekip, BB Erzurumspor maçı öncesinde müsabakanın 19 kişilik kadrosunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Süper Lig’e verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor.

AHMET CAN KAPLAN

BENIK AFOBE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ERCE KARDEŞLER

FARUK CAN GENÇ

FLAVIO

FOUSSENI DIABATE

GASTON CAMPI

JOAO PEREIRA

KAĞAN MORADAOĞLU

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

KEREM BAYKUŞ

LEWIS BAKER

MARLON XAVIER

SAFA KINALI

SALİH KAVRAZLI

SÜLEYMAN CEBECİ

VITOR HUGO

YUSUF SARI

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