Son Dakika | Trabzonspor'un BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu!
Trabzonspor, Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklayacak.
Trabzonspor, Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.
10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Bordo mavili ekip, BB Erzurumspor maçı öncesinde müsabakanın 19 kişilik kadrosunu açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Süper Lig’e verilen milli arada deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor.
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
YUSUF SARI
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