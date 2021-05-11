Son Dakika: Trabzonspor'un ardından şimdi de Fenerbahçe! Edin Visca... - Transfer Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu, geçtiğimiz transfer döneminde kadroya katılmasını çok istediği Edin Visca için yeni bir hamlede daha bulunacak.

GÜMÜŞDAĞ BU KEZ İZİN VERECEK Mİ?

10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca kariyerinde farklı bir adım atma isteğinde. Bu düşüncesini kulüp yönetimiyle de paylaşan Visca, Başakşehir idarecilerinden kolaylık istedi.

Ancak bu transferin önünden ciddi bir engel var. Öyle ki Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına dek uzatmıştı. Bu noktada Başakşehir'in talep edeceği bonservis tutarı, Visca'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceğinin ipuçlarını verecek.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan ve 106 gol kaydeden Boşnak yıldızı eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu çok istiyor. Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun iletişim halinde olduğu biliniyor.

YA TAKIM ARKADAŞINA YA ESKİ HOCASINA

31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Başakşehir makul tekliflerin gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakabilir.

DEMİRKOL: MUHTEMELEN FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK



Adı Trabzonspor ve Başakşehir'le anılan Visca'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de olabileceğini belirten yorumcu Mehmet Demirkol, ''Gelecek sezon Visca büyüklerden birinde forma giyecek, muhtemelen Fenerbahçe'de forma giyecek ve çok değiştirir işi'' dedi.