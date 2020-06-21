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Haber Giriş: 21.06.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

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Son dakika | Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandı.

Trabzonspor'un Alanya kafilesinde Jose Sosa da yer aldı.

Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

ATAKAN GÜNDÜZ

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

 

Son dakika | Trabzonsporun Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

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