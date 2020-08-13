Son Dakika | Trabzonspor'un 7 kişilik transfer listesi!

Filip Novak'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışını hızlandıran Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i renklerine bağladı.

23 yaşındaki Sambacı için bir süredir Fluminense ile pazarlık halinde olan bordo-mavililer, kiralama bedeli için 150 bin Euro'ya anlaşma sağlamıştı. Ancak Brezilya kulübü son dakikada fiyat artırmak istedi. Bu hamleye kızan Trabzonspor yönetimi, rotasını hemen Nielsen'e çevirdi. Bu rest işe yaradı ve Fluminense tekrar aynı rakama ikna olarak Marlon'u verdi.

YÜZDE 10'LUK SATIŞ PAYI VAR

İlk senesi kiralık 1+3 yıllık imza atan Brezilyalı için KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: "Marlon'un 2 milyon Euro satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda Fluminense ile anlaşma sağlanmıştır. Fluminense'ye kiralama bedeli olarak 150 bin Euro ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe transferi/ kiralanması halinde, Fluminense'ye %10 satış payı ödenecektir."

İŞTE FIRTINA'NIN TRANSFER RAPORU

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündeminde birçok isim var. Oyuncular ve pazarlıklarda kaydedilen aşamalar şöyle:

STİVEN MENDOZA (Sol kanat): Kulübü Amiens 3 milyon Euro isterken, Trabzonspor 2 milyon Euro önerdi.

OLİVER BURKE (Sağ kanat): West Bromwich'in göndermek istediği oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

SOFİANE DİOP (Forvet): Monaco'ya kiralama teklifi yapan Trabzonspor, olumsuz yanıt aldı.

ALBİAN AJETİ (Forvet): West Ham'da beklenen çıkışı yapamayan Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu, bordo-mavili kulübe önerildi. Ancak Trabzonspor kararsız.

ANDREAS SKOV OLSEN (Sağ kanat): Potansiyeli yüksek olan Olsen'in transferine Bologna yanaşmıyor.

NİNO (Stoper): Fluminense'den Marlon'u kiralayan bordo-mavililerin, aynı takımdan 23 yaşındaki stoper için de resmi girişimde bulunması bekleniyor.

HADEBE (Stoper): Nabız yoklandı ancak Yeni Malatyaspor olumlu yaklaşmadı.

ETHAN AMPADU (Stoper): Teknik direktör Newton'ın da iyi tanıdığı Chelsea'nin 19 yaşındaki oyuncusu için kiralama teklifi yapıldı. Yanıt bekleniyor.

480 BİN KAZANACAK

İlk yıl 480 bin Euro alacak olan Marlon, opsiyonu kullanılırsa 2021- 22 sezonunda 550 bin Euro, 2022-23 sezonunda 600 bin Euro, 2023- 24 sezonunda ise 650 bin Euro kazanacak.

MARLON KİMDİR?

Brezilya U20 Milli Takımı ile 2 maça çıkan Marlon, kariyeri boyunca çıktığı 94 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı. 23 yaşındaki sol bek, daha önce Avrupa'da Portekiz ekibi Boavista ile 28 maçta 1 gol atıp, 2 gol pası verdi. (Sabah)

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