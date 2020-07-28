Son dakika | Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı Celta Vigo istiyor

Gana basınında yer alan habere göre La Liga ekibi Celta Vigo, Trabzonsporlu Ekuban için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı.

Haberde Celta'nın Iago Aspas yerine bir hücumcu arayışında olduğu ve Ganalı futbolcunun listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban, bu sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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