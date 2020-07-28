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Haber Giriş: 28.07.2020 - 20:38,Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı Celta Vigo istiyor

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Son dakika | Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı Celta Vigo istiyor
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da performansı ile yıldızlaşan isimlerden biri olan Caleb Ekuban'a Celta Vigo talip oldu.

Gana basınında yer alan habere göre La Liga ekibi Celta Vigo, Trabzonsporlu Ekuban için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı.

Haberde Celta'nın Iago Aspas yerine bir hücumcu arayışında olduğu ve Ganalı futbolcunun listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Leeds United'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ekuban, bu sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Son dakika | Trabzonsporlu Caleb Ekubanı Celta Vigo istiyor

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