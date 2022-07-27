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Son Dakika: Trabzonspor'dan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı

#Transfer#Yunus Mallı#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspordan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı

Trabzonspor ile yolları ayrılan Yunus Mallı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Yunus Mallı ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Bordo mavililerle yollarını ayıran Yunus Mallı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yunus Mallı’ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

7 MİLYON TL FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

 

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#Transfer#Yunus Mallı#Trabzonspor

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