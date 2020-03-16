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Futbol
İHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı!

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Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

Son Dakika | Trabzonspordan yeni corona virüsü kararı

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