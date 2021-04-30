Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Sakatlık...
Trabzonspor, Göztepe maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncumuz Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.
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