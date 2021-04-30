MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Sakatlık...
GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Sakatlık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Sakatlık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! Sakatlık...

Trabzonspor, Göztepe maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncumuz Vitor Hugo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo’nun çekilen MR’ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Son Dakika: Trabzonspordan Vitor Hugo açıklaması Sakatlık...

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi