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Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!
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Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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Son Dakika | Trabzonspordan Vitor Hugo açıklaması

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