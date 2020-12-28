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Son Dakika | Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması!
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
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