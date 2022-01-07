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Son dakika: Trabzonspor'dan Visca sonrası bir bomba daha! Sol beke Tymoteusz Puchacz geliyor...

#Transfer#Trabzonspor#Edin Visca
Son dakika: Trabzonspordan Visca sonrası bir bomba daha Sol beke Tymoteusz Puchacz geliyor...

Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca transferlerinden sonra aradığı sol beki de Almanya'da buldu.

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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde 46 puanla lider tamamladı. Devre arası transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Fırtına, yeni sol bekini de Almanya'da buldu ve Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz, Cumartesi günü Trabzon'da olacak ve sözleşme imzalayacak.

Tymoteusz Puchacz, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti. 22 yaşındaki Polonyalı sol bek, sezon başında Lech Poznan'dan Alman ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Puchacz, Polonya Milli Takımı ile de şu ana kadar 10 maça çıktı.

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#Transfer#Trabzonspor#Edin Visca

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