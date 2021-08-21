MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika... Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı - Transfer Haberleri
GeriFutbol Son Dakika... Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı - Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı - Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika... Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı - Transfer Haberleri

Sol beke mutlaka bir takviye yapacak olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı buraya yerli bir oyuncu düşünüyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ın transfer edilmesini isterken yönetim yeniden görüşmelere başladı. Trabzonspor'da Umut Meraş için kurulan temaslarda aradaki fiyat farkı iyice azaldı.

Hem Molde maçları hem de Roma karşılaşmasında Trabzonspor 'un sol bekte yaşadığı sıkıntı dikkat çekerken, Bordo-Mavililer buraya mutlaka bir oyuncu alacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 3 Türk isim oynatma zorunluluğu olduğu için savunmanın solu için yerli bir oyuncu üzerinden planlama yapıyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ı istiyor. A Milli Takım 'ın başarılı sol beki ile daha önce görüşen ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle anlaşamayan Karadeniz ekibi, tekrar devrede.

Jose Mourinhodan Trabzonspor ve taraftara övgü:
Jose Mourinho'dan Trabzonspor ve taraftara övgü:

Le Havre'nin 2 milyon Euro'luk bonservis beklentisini, bizzat kulübüyle görüşerek 1.4 milyon Euro'ya indiren Umut, Karadeniz ekibinden 1 milyon 350 bin Euro ücret istemişti. Fırtına ise 900 bin Euro teklif etmişti.(Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi