Son Dakika... Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı - Transfer Haberleri

Hem Molde maçları hem de Roma karşılaşmasında Trabzonspor 'un sol bekte yaşadığı sıkıntı dikkat çekerken, Bordo-Mavililer buraya mutlaka bir oyuncu alacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 3 Türk isim oynatma zorunluluğu olduğu için savunmanın solu için yerli bir oyuncu üzerinden planlama yapıyor. Tecrübeli hoca, Umut Meraş'ı istiyor. A Milli Takım 'ın başarılı sol beki ile daha önce görüşen ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle anlaşamayan Karadeniz ekibi, tekrar devrede.

Le Havre'nin 2 milyon Euro'luk bonservis beklentisini, bizzat kulübüyle görüşerek 1.4 milyon Euro'ya indiren Umut, Karadeniz ekibinden 1 milyon 350 bin Euro ücret istemişti. Fırtına ise 900 bin Euro teklif etmişti.(Fanatik)