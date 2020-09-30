Son Dakika | Trabzonspor'dan Umut Meraş atağı!

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Spor Arena Özel | Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından sol bekte doğan boşluğu A Milli Takım forması giyen Umut Meraş ile doldurmak istiyor.

Bordo mavili ekip, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Fransız temsilcisi Le Havre'ye resmi teklif yaptı.

Fransızların, kariyerine Fransa 2. Lig'inde devam etmek istemeyen Umut Meraş için gelen bu teklifi kabul etmesi durumunda milli futbolcu, bordo mavili kulübe imza atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor, Umut Meraş ve Le Havre ile imzalayacağı kontrata satın alma opsiyonu koydurma adına da görüşmelerini sürdürüyor.

Bordo mavili kulüp, Le Havre'den gelecek yanıtı bekliyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Umut Meraş'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemişti.

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