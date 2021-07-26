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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan Umut Meraş açıklaması - Transfer haberleri

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini açıkladı.

Bordo mavililerin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraş transferinden ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçtiklerini söyledi.

Medyada çıkan isimlerin doğru olmadığını belirten Ağaoğlu, Meraş transferiyle ilgili olarak "Transferi şimdilik durdurduk" dedi.

"BİR FORVET TRANSFER EDEBİLİRİZ"

Ahmet Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde kadroya bir forvet katabileceklerini de ifade etti.

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