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Son dakika: Trabzonspor’dan Umut Bozok için yeni teklif I Transfer haberi

#Transfer#Trabzonspor#Umut Bozok
Son dakika: Trabzonspor’dan Umut Bozok için yeni teklif I Transfer haberi

Bordo mavililer, Lorient kulübü ile tekrar masaya oturdu. Transferi daha önce de gündeme gelen Umut Bozok için 2 milyon Euro öneren yönetim, cevap bekliyor.

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Andreas Cornelius ve Djaniny’yi yedekleyecek bir santrfor arayan Trabzonspor, Umut Bozok’un transferi için yeniden harekete geçti.

Bordo mavililer, 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Lorient’e, bonservis için 2 milyon Euro teklif etti. Fransız ekibi, öneriyi değerlendirmek için süre isterken, futbolcunun da yılda 1.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa’da 20 gol atarak gol kralı olan Umut Bozok’la Galatasaray da ilgilenmiş ancak para konusunda anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemişti. Lorient ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Umut’un bu yaz Fransız kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Umut Bozok

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