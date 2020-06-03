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Haber Giriş: 03.06.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili resmi açıklama!
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Trabzonspor, UEFA'nın verdiği men kararı hakkında açıklama yaptı ve 10 gün içinde CAS aracılığıyla itiraz edileceğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

AHMET AĞAOĞLU KONUŞACAK

Trabzonspor Kulübü, UEFA’nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yarın saat 11:00’de bir açıklama yapacağını duyurdu.

Son Dakika | UEFA, Trabzonsporun Avrupadan bir yıl men edilmesine karar verdi
Son Dakika | UEFA, Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi!

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