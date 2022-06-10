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Son Dakika: Trabzonspor'dan transferde Mahmoud Trezeguet hamlesi!

#Transfer#Trezeguet#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspordan transferde Mahmoud Trezeguet hamlesi

Trabzonspor'un, geçen sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçiren Mahmoud Trezeguet için harekete geçtiği belirtildi.

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Süper Lig'de sezou şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bordo-mavililerin yeni hedefinin geçen sezon Başakşehir'de forma giyen Mahmoud Trezeguet olduğu belirtildi.

RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Mısırlı yıldız için Aston Villa'ya resmi teklifte bulundu.

Haberde; Türkiye ve başka liglerden Trezeguet'ye ilgi olduğu vurgulandı.

Geçen sezon Başakşehir'de dikkat çeken bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Trezeguet#Trabzonspor

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