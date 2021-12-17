Son Dakika: Trabzonspor'dan transfer operasyonu! Süper Lig'den 3 isim birden... Fenerbahçe peşindeydi...

Haberin Devamı

Trabzonspor'da sağ kanat ve sol bek mevkii için transfer çalışmaları devam ederken, teknik ekip stoper bölgesinde de rekabeti artırmayı istiyor.

Sabah'ın haberine göre yönetim, yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli stoper için arayışa başladı. Gündeme Hatayspor'da oynayan Fatih Kurucuk, Konya'dan Abdülkerim Bardakcı ve Adana Demirspor'dan Samet Akaydın geldi.

Fatih'in sözleşmesi 2023, Abdülkerim'in 2025 ve Samet'in mukavelesi de 2024'te dolması yüksek bonservis bedellerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu yüzden yönetim beklemeye geçti. Sağ kanat ve sol bek transferleri yapıldıktan sonra bütçeye bağlı olarak bu transfer için hamle yapılacak.

Fatih Kurucuk'un ismi bir dönem Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyordu...