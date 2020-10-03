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Haber Giriş: 03.10.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan toplantı açıklaması! Nihat Özdemir ile Riva'da...

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Son Dakika | Trabzonspor'dan toplantı açıklaması! Nihat Özdemir ile Riva'da...
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Trabzonspor, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Riva'daki tesislerde bir görüşme yapılacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bugün saat 14.00’de TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek üzere TFF’nin Riva’daki tesislerine gideceklerdir."

Son Dakika | Trabzonspordan toplantı açıklaması Nihat Özdemir ile Rivada...

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