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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan son 45 sezonun en kötü başlangıcı!
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Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan son 45 sezonun en kötü başlangıcı!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan son 45 sezonun en kötü başlangıcı!
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Trabzonspor, sezonun 6.haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti ve 5 puanda kaldı. Trabzonspor böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon daha az puan almıştı.

Trabzonspor, sezonun 6.haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti ve 5 puanda kaldı. Trabzonspor böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en az puan aldığı performansını göstermiş oldu. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon olan 1974-75'te ilk 6 haftada 4 beraberlik 2 yenilgi ile 4 puanda kalmıştı.

Trabzonspor geçen sezon uzun süre şampiyonluk potasında yer almış, ligin en çok gol atan takımı olmuş aynı zamanda da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Teknik adam değişikliklerinin ardından kadrosu da büyük ölçüde değişen bordo-mavili takım, 2020-21 sezonu ilk 6 haftası sonunda 17.sırada kaldı

Son Dakika | Trabzonspordan son 45 sezonun en kötü başlangıcı

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