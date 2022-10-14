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Son Dakika: Trabzonspor'dan Rıdvan Yılmaz sürprizi! Forma şansı bulmakta zorlanıyordu...

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#Transfer#Trabzonspor#Rıdvan Yılmaz
Son Dakika: Trabzonspordan Rıdvan Yılmaz sürprizi Forma şansı bulmakta zorlanıyordu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 11:43

Trabzonspor, devre arasında hangi bölgelere takviye yapacağını şimdiden belirledi. Bordo-Mavililer, öncelikle bek rotasyonunu genişletmek istiyor. Sonrasında orta sahaya kaliteli bir 8 numara düşünülüyor.

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Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Bordo-Mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı. Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler; sağ ve sol bek. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.

Onur, Rıdvan ve Bünyamin...

Fanatik'in haberine göre; normalde Dorukhan bu mevkilerde B planı olarak görülüyordu ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu. Trabzonspor, ara dönemde ilk olarak bek rotasyonunu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda öncelik yerli isimlerde...

Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir.

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Artı 1 kontenjan boş

Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.

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#Transfer#Trabzonspor#Rıdvan Yılmaz

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