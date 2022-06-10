Son dakika: Trabzonspor'dan Ozan Kabak bombası! Bakasetas ve Uğurcan ayrılıyor mu?

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Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anastasios Bakasetas’a Serie A takımlarından Fiorentina’nın talip olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Yunan orta sahayı bir süredir takip ettiği ve yakın zamanda bordo mavililerin kapısın çalabileceği ifade edildi.. Fiorentina'nın Bakasetas için 9 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

28 yaşındaki orta saha, Yunanistan Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı son iki maçta da gol atmış ve Akdeniz ekibi Bakasetas’ın golleriyle iki maçı da 1-0 kazanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KARAR ZAMANI

Avrupa'nın majör liglerinde forma giyen kaleciler arasında %80 kurtarış oranına ulaşarak bu alanda en iyi isim olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini iyileştirmek için Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisinin menajeri de olan ağabeyi Necdet Çakır sosyal medya üzerinden kum saati de kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyalleri verdi.

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Çakır, bu paylaşımının transfere yorumlanmaması gerektiğini vurgulasa da "Başka bir yerlerde en güzel halinle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ABDULLAH AVCI'DAN YENİ SİSTEM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon ekibine yeni bir üye kazandırmayı hedefliyor. Geçen sezon duran toplardan sadece 9 gol bulan ve %13'lük bir başarı oranı yakalayan bordo-mavililerin bu performansından memnun olmayan 58 yaşındaki teknik adam, EURO 2020'den itibaren Avrupa'da yaygın şekilde kullanılan duran top antrenörlüğü sistemini takımına getirmeye hazırlanıyor.

Daha önce bazı antrenörlerin özel sorumluluğunda yapılan bu uygulamayı direkt bir duran top hocasına teslim etme kararı alan Avcı, belirlediği adaylar arasında bir tercih yapacak. Köşe vuruşları, frikikler ve taç atışlarının daha etkili kullanılması üzerine uzmanlaşan bu antrenörler hücum organizasyonlarının gelişmesinde etkili bir rol üstleniyor.

Bir taç antrenörü Thomas Grönnemark'ı teknik ekibe dahil eden Liverpool, bu akıma öncülük eden takım oldu. EURO 2020'de de Roberto Mancini'nin İtalyası ve Danimarka bu sistemi milli takımlara taşıdı.

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OZAN KABAK BOMBASI!

Devre arası transfer döneminde gündeme gelen Ozan Kabak, yeniden Trabzonspor’un radarında. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği Milli stoper konusunda ilk hamle yapıldı. Fanatik'in haberine göre Norwich City ile kiralık sözleşmesi biten ve Schalke 04’e dönen Ozan’ı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Alman kulübünün nabzını yokladı. Bundesliga’ya çıkan ve yeni bir takım kurmaya hazırlanan Schalke 04, Ozan Kabak, Amine Harit gibi önemli oyuncularını satarak, bütçe yaratmayı hedefliyor.