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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2020 - 18:50,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'dan Obi Mikel için açıklama!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Obi Mikel için açıklama!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırı yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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