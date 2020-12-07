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Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması!
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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun Sivasspor maçında oynayamayacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, ''Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır'' dedi.

Son Dakika | Trabzonspordan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması

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