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Son Dakika: Trabzonspor, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın! Fenerbahçe istiyordu,İspanya basını duyurdu

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#Transfer#Maxi Gomez#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspor, Maxi Gomezde mutlu sona yakın Fenerbahçe istiyordu,İspanya basını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 22:48

Trabzonspor'un, bir süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez için devreye girdiği ve oyuncunun Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı belirtildi.

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Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transferinin ardından gözler santrfor transferine çevrildi.

İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Maxi Gomez için şartları soran Trabzonspor'a Valencia Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşılan şartları birebir talep etti. İspanyollar, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istedi.

TALEPLERİ KABUL ETTİ

Trabzonspor yönetiminin, bu cevabı kabul ettiği ve anlaşmaya vardığı belirtildi. Ardından bordo mavililerin, Maxi Gomez ile görüşmeye başladığı kaydedildi.

Maxi Gomez'in Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talep ettiği ve Karadeniz ekibinin bu talepleri de kabul ettiği bilgisi verildi.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Trabzonspor, bugün Maxi Gomez ve temsilcisi Stefano Castagna’yı almak için Valencia’ya özel jet yollayacak.

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MESTALLA'DA HATIRA FOTOĞRAFI

Valecia'nın geçtiğimiz gün oynadığı Atletico Madrid maçında 74. dakikada oyuna giren Maxi Gomez karşılama sonrası eşi ve çocuğuyla birlikte saha içinde hatıra fotoğraf çekilmişti.

Maxi Gomez, karşılaşma sonrası Mestalla Stadyumu'nun çimlerinde ailesiyle fotoğraf çekilirken Uruguaylı golcünün veda ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

4 SEZONDUR VALENCIA FORMASI GİYİYOR

Bu sezonla birlikte 4 yıldır Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 109 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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BENZEMA'DAN SONRA KAFA GOLÜNDE İKİNCİ SIRADA

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi 8 Eylül’de sona erecek.

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#Transfer#Maxi Gomez#Trabzonspor

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