Son Dakika: Trabzonspor'dan Marek Hamsik açıklaması!

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzsonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlanan Slovak oyuncunun sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca aynı açıklamada yetenekli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, “Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik’in bugün çekilen MR’ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
DHA'nın sabah saatlerinde geçtiği habere göre; Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.
Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!