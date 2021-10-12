Son Dakika: Trabzonspor'dan Marek Hamsik açıklaması!

Trabzonspor, Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ve Perşembe günü çekilecek MR'ın ardından durumunun netlik kazanacağı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven, “Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik’in Perşembe günü MR’ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır” dedi.