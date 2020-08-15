Son Dakika | Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, daha önce 1 milyon 750 bin Euro teklif yapılan Jose Sosa'ya 2 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.

Jose Sosa'nın ilerleyen günlerde son kararını vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın Trabzonspor'un teklifini kabul etmemesi halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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