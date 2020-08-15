MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.08.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Jose Sosa'ya yeni bir teklif yaptı.

 

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, daha önce 1 milyon 750 bin Euro teklif yapılan Jose Sosa'ya 2 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.

Jose Sosa'nın ilerleyen günlerde son kararını vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın Trabzonspor'un teklifini kabul etmemesi halinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Son Dakika | Trabzonspordan Jose Sosaya yeni teklif

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle