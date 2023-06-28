Son dakika: Trabzonspor'dan Jamie Vardy bombası

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden, Dimitrios Kourbelis'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmelere başladığını açıkladı.

ORSIC İDDİASI

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un adı, Hırvat golcü Orsic ile anılırken bomba bir Transfer iddiası gündeme geldi.

Gözden Kaçmasın Dimitrios Kourbelis resmen Trabzonspor'da Haberi görüntüle

TEKLİF YAPILDI

Beinsports'un haberine göre; forvet hattını yıldız bir oyuncu katmak isteyen Trabzonspor, Leicester City'nin yıldızı Jamie Vardy için teklif yaptı.

2 GOL KRALLIĞI

Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Jamie Vardy, aynı sezonda gol kralı olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'de 37 maça çıkan İngiliz yıldız, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

36 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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LEICESTER KÜME DÜŞTÜ

Geçen sezonu 34 puanla tamamlayan Leicester City, küme düşerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.