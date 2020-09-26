Son Dakika | Trabzonspor'dan Guilherme ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...

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Trabzonspor geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan transfer ettiği Guilherme'den beklediği verimi alamamıştı.

Kendisine takım bulması istenen ve son olarak da idmanlara çıkması yasaklanan Brezilyalı futbolcu, sonunda ayrılmayı kabul etti.

Guilherme'nin Göztepe ile anlaşması bekleniyor. (Sabah)