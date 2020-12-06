Son Dakika | Trabzonspor'dan Gökcan Kaya hamlesi! Menajeri açıkladı...
Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi orta saha rotasyonunu artırmak için transfere yöneldi.
Bordo-mavili ekip gündemine Tuzlaspor'un yıldızı Gökcan Kaya'yı aldı. Trabzonspor sezon sonu kontratı bitecek 25 yaşındaki oyuncu için devre arası nabız yoklayacak.
Tuzlaspor'dan makul bir rakam duyarsa Ocak ayında transferi gerçekleşecek. Aksi halde sezon sonu beklenecek. Gökcan asistleriyle tanınıyor.
MENAJERİ DOĞRULADI
Gökcan Kaya'nın menajeri Tuncay Maldan da Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Maldan "Trabzonspor ve birkaç Süper Lig ekibi Gökcan'ı istiyor. Onun için en doğru kararı birlikte vereceğiz" dedi. (Fotomaç)
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