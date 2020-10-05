MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'dan Giuliano bombası!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan Giuliano bombası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan Giuliano bombası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'dan Giuliano bombası!
Abone Olgoogle-news

Transferin son gününde ofansif orta saha transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geldi.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Al Nasr'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüştü.

Vitor Hugo transferini açıklayan Trabzonspor'un transferin son gününde bir 10 numara transferi yapması bekleniyor.

Son Dakika | Trabzonspordan Giuliano bombası

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle