Son Güncelleme:
Son Dakika | Trabzonspor'dan Giuliano bombası!
Transferin son gününde ofansif orta saha transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano geldi.
TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Al Nasr'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu Giuliano ile görüştü.
Vitor Hugo transferini açıklayan Trabzonspor'un transferin son gününde bir 10 numara transferi yapması bekleniyor.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle