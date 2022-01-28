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Son Dakika: Trabzonspor'dan Gervinho açıklaması! Bu sezonluk fesih ve yeni sözleşme...

#Trabzonspor#Kouassi Gervais Yao#Transfer
Son Dakika: Trabzonspordan Gervinho açıklaması Bu sezonluk fesih ve yeni sözleşme...

Trabzonspor, Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve 34 yaşındaki oyuncuyla Temmuz ayında başlayarak Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

34 yaşındaki deneyimli oyuncuyla, Temmuz ayında başlayarak Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir mukavele imzalandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Kouassi Gervais Yao#Transfer

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