Son Dakika: Trabzonspor'dan Gervinho açıklaması! Bu sezonluk fesih ve yeni sözleşme...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

34 yaşındaki deneyimli oyuncuyla, Temmuz ayında başlayarak Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir mukavele imzalandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.