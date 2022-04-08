Son Dakika: Trabzonspor'dan Gaziantep FK kadrosu belli oldu! Marek Hamsik...

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yoğun sis nedeniyle dün Gaziantep'a gidemeyen bordo-mavili takım, bugün saat 16.30'da Trabzon'dan, Gaziantep'e hareket edecek.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Dün Gaziantep'e gitmesi beklenen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'da kalmıştı. Bordo-mavililer, bugün saat 13:30'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 16.30'da Gaziantep'e hareket edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bordo-mavililerin dün Gaziantep'e gidememesinden dolayı müsabakayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelemişti.

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TRABZONSPOR'UN KADROSU BELLİ OLDU

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Bruno Peres, Serkan Asan, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Edin Vişça, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthnony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Fode Koita,