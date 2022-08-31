Son dakika: Trabzonspor'dan Fransız golcü Anthony Martial'e transfer teklifi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız golcü Anthony Martial'i gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavililer, Anthony Martial için Manchester United'a teklif yaptı.

Manchester United ile Trabzonspor arasında sürdürülecek görüşmelerin ardından transferin netleşeceği kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon Euro'ya transfer olan Anthony Martial, İngiliz devinde 270 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 79 gol kaydeden Martial, 51 de asist yaptı.

Geçen sezonun ocak ayında İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralanan yıldız golcü, çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.