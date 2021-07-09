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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan forvet çılgınlığı! Yeni Sörloth planı! - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Trabzonspor'dan forvet çılgınlığı! Yeni Sörloth planı! - Transfer Haberleri

Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo mavililerde Gervinho ve Koita transferlerine rağmen Alexander Sörloth için girişimler sürüyor. İşte Trabzonspor'un yeni Sörloth planı...

Trabzonspor, eski golcüsü Alexander Sörloth için Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı.

Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch'ın 15 Temmuz'da bitecek olan sezon öncesi kampın ardından Norveçli golcü ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Yönetim ise bu transferde izleyeceği yolu belirledi.

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Sabah'ın haberine göre; Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 3 milyon Euro teklif etmeyi planlayan bordo-mavili yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10'luk paydan da vazgeçip kiralama bedelini böyle halletmeyi hedeflediği belirtildi.

Sörloth'a da yıllık 3 milyon Euro önerecek olan Trabzonspor, bu rakamı da sponsorlarla karşılamayı planlıyor.

Son Dakika: Trabzonspordan forvet çılgınlığı Yeni Sörloth planı - Transfer Haberleri

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