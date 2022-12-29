Son Dakika: Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! "Başarılı bir ameliyat geçirdi"

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca'nın ameliyat olduğunu duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.