Son Dakika: Trabzonspor'dan Djaniny Semedo ve Flavio da Silva açıklaması! Sakatlıkları...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Djaniny Semedo’nun sol kasığında kas içi kanama, Flavio da Silva’nın ise sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca her iki oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcularımız Djaniny Semedo ve Flavio da Silva’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo’nun çekilen MR’ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva’nın da çekilen MR’ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.