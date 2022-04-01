Son dakika: Trabzonspor'dan Cristian Tello bombası! Portekiz basını transferi duyurdu

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek için haftaları sayan Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, Bordo-mavili takımın Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol kanat oyuncusu Cristian Tello'yu kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

O jogo'nun haberine göre Real Betis ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Tello gelecek sezondan itibaren Trabzonspor forması giyecek.

Sol ve sağ kanatta oynayabilen 30 yaşındaki Tello bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Barcelona altyapısı La Masia'dan yetişen ve büyük bir yıldız olması beklenen Tello, Katalan devinde beklenen çıkışı yapamamış ve sırasıyla Porto ve Fiorentina'ya kiralandıktan sonra 2017 yazında 4 milyon Euro karşılığı Real Betis'e transfer olmuştu. Real Betis'te toplam 167 maça çıkan Tello, 23 gol atıp 20 asist yaptı.